مصادر: قافلة شمال المجرى الملاحي تضم 13 سفينة في طريقهم للسويس

كشفت مصادر بشركات التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة، عن دخول 13 سفينة، من قافلة شمال المجرى الملاحي لقناة السويس، في طريقهم من بورسعيد السويس.وكانت حمة الملاحة بقناة السويس، عن قبل قليل، بعد أن توقفت عدة ساعات متأثرة بالحادث الأخير، لـ جنوح السفينة العملاقة.فيما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددًا على أن قناة السويس لا تدخر جهدًا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.