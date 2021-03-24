إزالة 56 حالة تعد على نهر النيل ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم الأربعاء، نتظام سير العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة،والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل قد وصل إلى 56 حالة تعد على إجمالى مساحة 12 ألف و850 مترًا مربعًا بدائرة مركز ناصر، تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، وذلك منذ انظلاق الحملة يوم السبت الماضى وحتى أمس الثلاثاء.وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الموجة قد بدأت 20 مارس الجاري وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهًا عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.