«خطة النواب» تتابع تنفيذ توصياتها بموازنتي «الصحة والتعليم»

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين خلال الأسبوع المقبل، حيث يناقش الاجتماع الأول، يوم الأحد متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20212020 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.وتعقد اللجنة الاجتماع الثانى، عصر يوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20212020 فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.