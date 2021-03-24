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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تتابع تنفيذ توصياتها بموازنتي «الصحة والتعليم»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين خلال الأسبوع المقبل، حيث يناقش الاجتماع الأول، يوم الأحد متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20212020 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثانى، عصر يوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20212020 فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

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