الناتو: يتعين علينا العمل مع الاتحاد الأوروبي
الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:23 م
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قال الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لن يستطيعا على انفراد التعامل مع التحديات التي تشكلها روسيا، لذا يتعين عليهما العمل معًا.
وأضاف ستولتنبرج - في كلمته خلال افتتاح اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول الحلف بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، وفقا لقناة إخبارية اليوم الأربعاء: "سنناقش موضوع "روسيا" بمشاركة السويد وفنلندا ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي.. نواجه جميعا نفس التحديات من الجانب الروسي، لا أحد منا يمكنه التعامل بمفرده، لكن معًا يمكننا أن نكمل بعضنا البعض".
وأضاف ستولتنبرج - في كلمته خلال افتتاح اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول الحلف بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، وفقا لقناة إخبارية اليوم الأربعاء: "سنناقش موضوع "روسيا" بمشاركة السويد وفنلندا ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي.. نواجه جميعا نفس التحديات من الجانب الروسي، لا أحد منا يمكنه التعامل بمفرده، لكن معًا يمكننا أن نكمل بعضنا البعض".