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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الناشر لوسيان ليتيس: بعنا 35 ألف نسخة من الترجمة الألمانية لـ«زقاق المدق»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:23 م
الناشر لوسيان ليتيس
الناشر لوسيان ليتيس
خالد حماد
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عقدت مساء أمس أولى جلسات " القاهرة:يبدأ الأمل "والتي استضافها معهد جوته بالقاهرة وبحضور نورا رشاد عن الدرا المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، وشريف بكر عن الدار العربي للنشروالتوزيع

قال الناشر السويسري لوسيان ليتيس من دار "يونيون" التي قدمت أعمال نجيب محفوظ وغيره من الكتاب العرب إلى قراء اللغة الالمانية: "عندما راهنت على ترجمة الادب العربي، وبعض الأعمال من بلدان آسيوية لم يكن أحد يرغب في ذلك، لكني واجهت التحدي وسألت نفسي كيف يمكن أن اعمل بطريقة فريدة ومختلفة لذلك قررت تغيير بوصلة الترجمة وظلت قناعتي "هي نشر الأدب الجميل مهما كان مصدره، لأن لكل ثقافة الحق في التواجد".

وقال: "لدينا سجل بالأعمال التي نشرناها وكلها تدعو للفخر وأعتقد أنني نجحت، فقد باعت الدار الكثير من أعمال محفوظ لدرجة ان رواية مثل زقاق المدق باعت نحو 35 ألف نسخة في الترجمة الالمانية وهو رقم جيد جدا".

وأوضح لوسيان أن على كل ناشر أن يخلق لمنشوراته هوية بصرية واضحة تبدأ من تصميم الغلاف وشعار الدار وفنطات الكتابة الداخلية والعناوين لأن ذلك سيضمن له التواصل بطريقة أفضل مع القراء.

وتابع مؤكدا أن النشر مهنة، لذلك لابد أن تحقق الربح لكن الناشر الذي نرغب في الحديث عنه، وايجاده في عالمنا هو من يعمل بمسؤولية تنويرية وتثقيفية ويخلق المغامرة.

وتابع لوسيان ليتيس "النشر مغامرة نحاول أن تكون مضمونة وآمنة ونأمل دائما في أن ينجح كتاب بضربة حظ أو نقدم في كل موسم كاتب جديد يؤدي دور الجوكر يظهر ليتكسح".

ودعا الناشرين الذين يفكرون في العمل باستقلالية إلى التعامل مع الفكرة بجدية لأن هناك دائمة مجموعات داخل المهنة لن ترضي بهذا الاختيار وستعمل على الضغط لتغيير الأولويات.
وقال: "على أصحاب هذا الاختيار التفكير أولا في الاثمان التي ترتب عليه". وضرب مثالًا بدور النشر التي يعتمد عملها على بعض التمويل وقال: "وجود فرصة تمويلية أمر جيد أحيانا لكن توقفها قد يعني الانهيار، لذلك ينبغي أن نمول أنفسنا من الجهات التي توزع الكتب والقارئ وحده من يضمن ذلك، لأن الاعتماد على التمويل مخاطرة".

واختتم لوسيان ليتيس بالإشارة الى أن طبيعة مهنة النشر في سويسرا تتحمل المغامرة لأن الناشر هناك يتعامل مع سوق واضحة المعالم ويستطيع من خلالها بناء توقعات حيث تتاح أمامه بيانات تشمل خريطة واضحة باتجاهات وشرائح القراء وأعمارهم وما يفضلونها من موضوعات وقال: "وجود قاعدة بيانات يساعد على تقدير الموقف وتصحيح مسارنا".
واختتم بالقول: "قد يكون سوق العالم العربي لديه مشكلة ومع ذلك فمشكلات النشر تتشابه في كل مكان وإذا اتيح لي أن أبدا من جديد فلن أجد أفضل من هذا الجزء من العالم لأنه مليء بالوعود وبالمبدعين المرموقين الذين تعكس أعمالهم عوالم مغرية".


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