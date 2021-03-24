شوقي لأولياء أمور الثانوية: كل شيء يسير وفق خطة.. لا داعي للقلق

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي التجريبية في المدارس.وشدد الوزير، في تصريحات له بمجموعة أولياء أمور مصر الآباء على تطبيق واتس آب، قائلًا: «سوف نقوم بهذا خلال أيام قليلة».وطالب «شوقي» بتقليل الجدل اللانهائي والالتزام بما تقرره الدولة، وتابع قائلًا: «نتذكر أننا نتعامل مع جائحة عالمية (كورونا) ونحاول استكمال عام دراسي لملايين الطلاب في هذه الظروف في التعليم العام والفني».وأضاف أن الوزارة توفر أكبر قدر من المعلومات بحرفية طوال الوقت أكثر من أي وقت مضى، ولذلك لا داعي للتساؤل كوننا نقوم بكل شيء بخطة محكمة ومواعيد ثابتة ولا داعي للقلق والاستنتاج.