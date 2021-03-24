السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق شب بأحد العقارات بحي غرب أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح، وجار حصر التلفيات.وتلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران في أحد المنازل بنطاق حي غرب أسيوط.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اشتعال النيران بأحد العقارات بشارع سعد زغلول أمام أبراج الهدي، والحريق بغرفة مستغلة لتخزين أدوات منزلية بالدور الأرضي، ونتج عنه احتراق عدد من الأجهزة المنزلية.وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران والتبريد من قبل الحماية المدنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار حصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.