يوسف شعبان يظهر في برومو «ملوك الجدعنة» (فيديو)

ظهر الفنان الراحل يوسف شعبان في البرومو الرسمي لمسلسل ملوك الجدعنة، الذي أطلق منذ دقائق تمهيدًا لبدء عرضه في شهر رمضان المقبل ليكون بمثابة آخر أعمال الفنان قبل رحيله.ظهر يوسف شعبان في البرومو وهو يجلس علي كرسي بحارة شعبية تدور أغلب أحداث المسلسل داخلها."ملوك الجدعنة" بطولة مصطفي شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل وآخرون، من إخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج صادق الصباح.ويتواجد صناع المسلسل بشكل يومي في الحارة الشعبية التي تم بناؤها خصيصى لبنان لتكون بمثابة جزء مشابه لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.