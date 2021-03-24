مناقصة لتنفيذ محطات القوى الكهربائية بالعاشر

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثالثة، فى أعمال صيانة وتشغيل محطات والقوى الكهربائية والخطوط والمحولات، وذلك لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الأحياء الـ9، 13، بمدينة العاشر من رمضان إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص الشروط الفنية والمالية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 55 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل للعام الجاري، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 20 ابريل بمقر الجهاز.وأضاف اتحاد المقاولين، انه سيتم اخطار المقبولين فينا من شركات المتخصصة لتنفيذ تلك الاعمال بموعد فتح المظاريف الفنية المالية فى موعد لاحق، لافتًا إلي أن تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.