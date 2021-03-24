ناشرون في أولى جلسات «القاهرة: يبدأ الأمل»: كورونا أضرت بالنشر

أقيمت مساء امس بالقاهرة الجلسة الأولى "القاهرة: يبدأ الأمل" والتي استضافها معهد جوتة بالقاهرة وتحدث فيها كلا من شريف بكر عن الدار العربي للنشر والتوزيع، ونورا رشاد عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، والسويسري لوسيان ليتيس من دار (يونيون) ناشر الترجمات الألمانية لأعمال نجيب محفوظ والعديد من الأعمال العربية.وجهت نيكي تيرون مسؤولة البرنامج المهني للعالم العربي بمعرض فرانكفورت كلمة للمشاركين رحبت فيها بمتابعي الجلسة عبر منصة "زووم" وقالت: "تعكس جلسات برنامج (القاهرة: الأمل يبدأ) خبرات وتصورات الناشرين حول العالم لكيفية التغلب على صعوبات نشر وتوزيع الكتب في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19"، مع التركيز على التجارب المصرية، مشيرة إلى أن الجلسات سوف تتواصل حتى يوليو القادم بمشاركة متحدثين وخبراء في صناعة النشر من مصر وألمانيا وسويسرا لكي نتمكن من التعامل مع آثار كورونا على صناعة النشر بطريقة تقلل المخاطر وتعزز فرص التعافي".ونوهت تيرون إلى أن صعوبة السفر والانتقال بسبب جائحة كورنا حالت دون حضور الناشرين الاجانب إلى القاهرة وتقديم خبراتهم مع نظرائهم مع الناشرين المصريين.واختتمت بالقول: "بث الجلسات عبر الأنترنت سيعطي فرصة أفضل للتواصل بين الناشرين ويمنح الأمل للاستماع لمبادرات تساعد الجميع على تخطي صعوبات المرحلة الراهنة".وقدمت الناشرة نورا رشاد مدير النشر بالدار المصرية اللبنانية عرضا بالشرائح حول أساسيات النشر وطرق بناء السياسات التحريرية وكيفية اعداد ميزانية أولية وسبل التعامل مع المؤلفين والتفاوض معهم حول محتوى النصوص حتى لحظة اعدادها ونشرها في كتب ثم عرضها في المكتبات الى جانب الترويج لها في وسائل الاعلام المختلفة.وقالت إن ميزانيات النشر تخضع لتقديرات مختلفة حسب طبيعة المحتوى والشريحة التي يتوجه لها من القراء.وأضافت: "أنا مع التخصص في نشر كتب معينة لأن التخصص يصنع هوية فريدة لأي دار".وأوضحت مدير النشر بالمصرية اللبنانية أن العاميين الأخيريين شهدا تحولات في اتجاهات القراءة في مصر حيث تراجع الاهتمام بقراءة الروايات وأصبح هناك سعى للكتب التي تبحث في العلوم الانسانية،التاريخ والفلسفة الى جانب كتب السيرة الذاتية وأشارت الى أن معدلات القراءة تتزايد في الفئات العمرية بين 15 وحتى 25 عاما وتتنشر بين الأناث أكثر من الذكور واختتمت بالقول أن كورونا وضعت دور النشر أمام تحديات وأدت الى تراجع كبير في المبيعات ومع ذلك نحن نتمسك بالأمل في تجاوز المشكلات لأن السوق الالكترونية تمثل بشارات أمل كما أن أندية القراءة ووسائل البيع والمنصات الصوتية تجعل الأمر في طريقها الى الأفضل.ومن جانبة الناشر شريف بكر من دار العربي للنشر والتوزيع وممثل برنامج أصوات عربية وهي أحد منظمي برنامج (القاهرة: الأمل يبدأ) بالمشاركين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج مخاطبة شباب الناشرين ومساعدتهم على تخطي صعوبات البداية.وأوضح "أن توقف معارض الكتب حول العالم وتعاظم الخسائر أوجد تحديات ينبغي التكاتف لمواجهتها عبر تبادل الخبرات".واعتبر أن اختيار عنوان (القاهرة: الأمل يبدأ) جاء بغرض ابتكار الحلول وطرح الأفكار الجديدة وتقييم الوضع الراهن.وقدمت الناشرة نورا رشاد مدير النشر بالدار المصرية اللبنانية عرضا بالشرائح حول أساسيات النشر وطرق بناء السياسات التحريرية وكيفية اعداد ميزانية أولية وسبل التعامل مع المؤلفين والتفاوض معهم حول محتوى النصوص حتى لحظة اعدادها ونشرها في كتب ثم عرضها في المكتبات الى جانب الترويج لها في وسائل الاعلام المختلفة.وقالت إن ميزانيات النشر تخضع لتقديرات مختلفة حسب طبيعة المحتوى والشريحة التي يتوجه لها من القراء.وأضافت: "أنا مع التخصص في نشر كتب معينة لأن التخصص يصنع هوية فريدة لأي دار".