«تموين مطروح» تخصص منافذ لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة

قال المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك تم توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية في جميع المحلات التجارية ولايوجد نقص في أي سلع غذائية أو سلع ذات الطبيعة الرمضانية لافتا إلى أن هناك استقرارا في كافة السلع حيث يتم توفير اللحوم السودانية الطازجة في فروع الدلتا ماركت بسعر 85 جنيه واللحوم البرازيلية بسعر 65 جنيه والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيه.وأضاف الشيباني في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تم تخصيص منفذ لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة تابع للمحافظة أمام المحكمة القديمة يتم استقبال الأسماك والبيع من خلاله للجمهور ويتم التنسيق مع رؤساء المدن لدراسة زيادة عدد المنافذ خلال شهر رمضان المبارك.