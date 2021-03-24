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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:11 م
الكاريكاتير
الكاريكاتير
خالد حماد
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أغليت احتفالية يوم الكاريكاتير المصري، التي كان من المقرر أن تقام مساء أمس، بمركز محمود مختار التابع لقطاع الفنون التشكيلية، وينظمها عبد الله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير.

وقال الصاوي، إن سبب الإلغاء جاء لإرسال أحد مسئولي الجمعية المصرية للكاريكاتير رسالة عبر واتس أب، إلى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يؤكد فيها أن الجمعية منسحبة من الحفل وليس لها علاقة به.

وأضاف: تم إلغاء الحفل، مؤكدًا على أن الأوراق التي تقدم بها إلى القطاع لإستضافة الحدث مُوقّعه من الفنان جمعة فرحات رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأشار "الصاوي" إلى أنه كان من ضمن الفاعليات توزيع جوائز مسابقة "يعقوب صنوع.. رائد الكاريكاتير المصري"، التي شارك فيها 145 رساما من 36 دولة، وافتتاح معرض الأعمال المشاركة في المسابقة وتكريم عدد من الشخصيات.

يشار إلى أن الحفل كان ستقام تحت رعاية «الدستور» إعلاميًا، وعليه فتحت الجريدة زاوية للفنانين لنشر أعمالهم عبر موقعها الإلكتروني، وأجرت عدد من الحوارات مع فناني الكاريكاتير لإلقاء الضوء على أعمالهم، وستظل تلك النافذة مفتوحة أمام الفنانين.

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إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

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