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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بتخفيضات 40%.. أسعار 1000 سلعة تموينية في «أهلا رمضان»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:10 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
نرمين محمود الدهان
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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع "أهلا رمضان" في 1350 فرعا استهلاكيا تابعا لشركات المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية، التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كخطوة استباقية قبل بدء معرض "أهلا رمضان" والذي يبدأ في أبريل المقبل، شملت نحو 1000 سلعة أساسية واستهلاكية مختلفة للمواطنين.

وأكدت وزارة ضخ كميات كبيرة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلي بنسبة تصل إلى 40% في البعض منها.

وأوضح تقرير وارد من شركات المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات وصولا إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ20 جنيها، وكيلو قمر الدين يبدأ من 23 جنيها، والزبيب المصري من 20 جنيها وصولا إلى 24 جنيها لكل أنواعه.

وكيلو اللوز 130 جنيها وعين الجمل 170 جنيها والبندق 160 جنيها والفستق 260 جنيها والكاجو 210 جنيهات، الزبيب الإيراني 60 جنيها وجوز الهند 60 جنيها.

وأشار التقرير إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، مثل كيلو الأرز بسعر 8 جنيهات، والزيت 17 جنيها للتر، وكيلو الدواجن المجمدة بسعر 30 جنيها للكيلو.

كما يتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي والمفروم والمكعبات بسعر 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف إقامة معارض "أهلا رمضان" في الفترة من 4 إلى 12 أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من السلاسل التجارية، إضافة إلى الشوادر التي سوف تقام بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية.

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