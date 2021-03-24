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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعويم جزئي للسفينة الجانحة بقناة السويس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:09 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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كشفت مصادر في شركة وكالة الخليج مصر للملاحة عن هيئة قناة السويس أن سفينة الحاويات الجانحة في القناة، أعيد تعويمها جزئيًا.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت إن سفينة الحاويات إيفر غيفن تقف الآن بمحاذاة ضفة القناة، وجاري العمل على تعويمها بشكل كامل.

فيما عادت حركة الملاحة بـ قناة السويس، بعد أن توقفت عدة ساعات متأثرة بالحادث الأخير، لـ جنوح السفينة العملاقة.

فيما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لاتدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقع الحادث أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وفور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة بواسطة ٨ قاطرات أبرزهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طن حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

يذكر أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة ٤٠٠ مترا، وعرضها ٥٩ متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.

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