مصادر بـ«الصحة»: بدء التطعيم بجرعة «سينوفارم» الثانية غدا

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستبدأ غدا تطعيم المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالجرعة الثانية الاستكمالية من لقاح فيروس كورونا المستجد، ممن تلقوا جرعة لقاح "سينوفارم" الأولى 4 مارس الجاري.وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن اليوم الأول من حملة تطعيم المواطنين كان قد شهد تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما -3 أسابيع- والتي تبدءأ من غدًا الخميس، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح "أسترازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا -3 أشهر- من تلقيهم الجرعة الأولى، في يونيو المقبل.وأوضحت المصادر؛ أنه يتم متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بعد الحصول على الجرعة الأولى والجرعة الثانية، للتأكد من ظهور أي أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاح، لافته إلى أنه حتى الأن لم تظهر أي أعراض غير متوقعة بعد الحصول على اللقاح.