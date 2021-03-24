السعودية تدين التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية

أدانت المملكة العربية السعودية، استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها.وأكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استمرار دعم المملكة ومساندتها للقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.