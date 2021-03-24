المفوضية الأوروبية تطلق منصة مفتوحة لدعم الأبحاث العلمية

أطلقت المفوضية الأوروبية، منصة "بحث أوروبي مفتوح" Open Research Europe، وهي منصة لنشر الأوراق العلمية التي ستكون متاحة للجميع، بحيث تعرض المنصة نتائج الأبحاث الممولة من برنامج " هورايزون اوروبا" Horizon Europe، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار للفترة من 2021-2027، فضلا عن أبحاث البرنامج السابق له "هورايزون 2020".وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة ستوفر لجميع الباحثين والمواطنين على حد سواء إمكانية الوصول المجاني إلى أحدث الاكتشافات العلمية في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذلك العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية.وفي هذا السياق، قالت ماريا جابرييل، المفوضة الأوروبية للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب "نحن بحاجة إلى تسريع الاكتشاف العلمي من خلال ممارسات بحثية أكثر تعاونًا وانفتاحًا، فمن خلال مساعدة الباحثين على النشر في منصة مفتوحة، تعمل منصة "بحث أوروبي" مفتوحة على إزالة الحواجز أمام تدفق المعرفة وتعزيز النقاش العلمي".وأضافت "أن هذه ليست سوى البداية، وسنعمل على بناء المنصة تدريجيًا باعتبارها مكان النشر المفضل للباحثين في Horizon 2020 وHorizon Europe، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من منطقة الأبحاث الأوروبية ".وتعالج هذه المنصة بشكل مباشر الصعوبات الرئيسية المرتبطة غالبًا بنشر النتائج العلمية، بما في ذلك التأخيرات والعوائق التي تحول دون إعادة استخدام النتائج، فضلا عن التكاليف الباهظة.وتعد المنصة خدمة اختيارية للمستفيدين من برنامجي "هورايزون اوروبا وهورايزون 2020، حتى يتمكنوا من الوصول الفوري المفتوح للأبحاث، دون أية تكلفة عليهم.. حيث تم تقديم ما يقرب من 40 ورقة علمية من مجالات بحث متنوعة.يشار إلى أنه في الوقت الحالي 91% من جميع المنشورات و95% من جميع المنشورات التي تم مراجعتها والممولة من برنامج هورايزون 2020، تعتبر متاحة ويسهل الوصول إليها، وتحقق نسبا مئوية عالية على مستوى العالم، ومع ذلك، لكن المفوضية الأوروبية تطمح لأن تكون جميع المنشورات العلمية الناشئة عن تمويل أبحاث المفوضية، مفتوحة، ويهدف برنامج "هورايزون أوروبا" على وجه الخصوص، إلى إتاحة الوصول إلى المطبوعات بشكل مفتوح منذ لحظة نشرها، وهو ما تتيحه هذه المنصة الجديدة.