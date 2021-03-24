«معهد بحوث صحة الحيوان» يكرم 16 أمًا مثالية

احتفل معهد بحوث الصحة الحيوانية بعيد الأم تحت عنوان "أيقونة النجاح ونبع التضحية". وتأتى هذه الاحتفالية اعترافا بالجميل وتأكيدا على الأهمية القصوى لدور المرأة في الحياة، موجهًا التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.وأكد د.ممتاز شاهين – مدير المعهد أن المرأة المصرية نموذج مشرف على المستوى المحلى والدولى وأثبتت كفاءة عالية فى كل المناصب التى تقلدتها، مثنيًا على دور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.وأشار شاهين إلى أن المرأة المصرية كان لها دورا كبيرا في تحرير الوطن منذ ثورة 1919 حتى الآن موجهًا التحية لكل امرأة رفضت التهميش مما كان له عظيم الأثر فى دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.وفى نهاية الحفلة مدير المعهد قام بتكريم عدد 16 ام مثالية عن عام 2021 ووجه الشكر والعرفان لكل من شارك وساهم في الاحتفالية.