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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق متهم بهتك عرض طفلة بعابدين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة، وحملها سفاحًا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، وبعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

كان قسم شرطة عابدين قد تلقى بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه باكتشافها أن ابنتها 17 سنة حامل، إثر علاقة آثمة مع سائق، فتم القبض على المتهم، واعترف المتهم بأنه تعرف على المجنى عليها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت لعلاقة جنسية، أسفرت عن حمل المجنى عليها.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي أحالته للجنايات.

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