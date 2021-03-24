مقتل وإصابة 76 مسلحًا من طالبان في عمليتين أمنيتين بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة 76 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليتين نفذتهما القوات الجوية الأفغانية في إقليمي بلخ وفارياب شمال أفغانستان.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن 16 مسلحًا من طالبان قتلوا خلال العملية الأمنية التي تم تنفيذها في 3 مناطق بإقليم بلخ، بينما أصيب 12 آخرون، كما تم تدمير عدد من الأسلحة والذخيرة الخاصة بهم.وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ عملية أمنية أخرى في منطقتين بإقليم فارياب، أسفرت عن مقتل 34 مسلحًا من طالبان وإصابة 14 آخرين.ولم تعلق حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.