بوتين يؤكد أهمية العلاقات الروسية- اليونانية القائمة على صداقة طويلة الأمد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية العلاقات مع اليونان التي تقوم على صداقة طويلة الأمد بالإضافة إلى القرب الثقافي والروحي بين البلدين.وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الرئيس الروسي بعث برقية تهنئة إلى نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، بمناسبة مرور 200 عام على حرب استقلال اليونان ضد الحكم العثماني، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين أثينا وموسكو.وأشار الرئيس الروسي إلى أن عام التاريخ اليوناني والروسي الذي يتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لحرب استقلال اليونان سيسهم في تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين.وفي سياق متصل، يُجري رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم، زيارة رسمية إلى اليونان تستغرق يومين لحضور الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال اليونان.ومن المقرر أن يجري ميشوستين محادثات مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ لبحث العلاقات الثنائية بين روسيا واليونان والتعاون الاقتصادي بينهما، وكذلك لتعزيز التعاون بشكل خاص في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والثقافة.كما سيحضر رئيس الوزراء الروسي عرضا عسكريا يوم غد الخميس بمناسبة احتفالات اليونان، وسيتم منحه ميدالية الشرف الذهبية لمدينة أثينا من قِبل عمدتها كوستاس باكويانيس.