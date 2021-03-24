رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يؤكد أهمية العلاقات الروسية- اليونانية القائمة على صداقة طويلة الأمد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:31 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية العلاقات مع اليونان التي تقوم على صداقة طويلة الأمد بالإضافة إلى القرب الثقافي والروحي بين البلدين.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الرئيس الروسي بعث برقية تهنئة إلى نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، بمناسبة مرور 200 عام على حرب استقلال اليونان ضد الحكم العثماني، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين أثينا وموسكو.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن عام التاريخ اليوناني والروسي الذي يتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لحرب استقلال اليونان سيسهم في تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وفي سياق متصل، يُجري رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم، زيارة رسمية إلى اليونان تستغرق يومين لحضور الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال اليونان.

ومن المقرر أن يجري ميشوستين محادثات مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ لبحث العلاقات الثنائية بين روسيا واليونان والتعاون الاقتصادي بينهما، وكذلك لتعزيز التعاون بشكل خاص في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والثقافة.

كما سيحضر رئيس الوزراء الروسي عرضا عسكريا يوم غد الخميس بمناسبة احتفالات اليونان، وسيتم منحه ميدالية الشرف الذهبية لمدينة أثينا من قِبل عمدتها كوستاس باكويانيس.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية