غارمات مصر.. أحزان تبددها مبادرات الخير

◄ متطوعون: نتواصل مع الدائن مباشرة ونسدد المطلوب مقابل التنازل عن المحضر

◄ مديرة برنامج الغارمين بمصر الخير: فرص عمل وتمكين اقتصادي للغارمين وخطة لسد ديون 10 آلاف غارم أغلبهم سيدات

◄ توفير السلع الأساسية في منافذ الدولة بأسعار مخفضة وبتقسيط مريح

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات، وإطلاق مبادرات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.والغارمات هن السجينات لعدم القدرة على سداد الدين، الذي قد يكون صغيرا، يرجع أغلبه إلى المغالاة في تجهيز العرائس مقابل قروض وديون بفوائد لا تستطيع المرأة تسديدها في مواعيدها فيقوم صاحب الدين بالإبلاغ عنها، ورغم عدم وجود إحصائيات وأرقام عن حجم الظاهرة إلا أنها متكررة.وتعمل الكثير من جمعيات المجتمع المدني على حل قضايا الغارمات، وسداد ديونهم لمساعدتهم في عودتهم بسرعة إلى أسرهم، "الدستور" في السطور التالية عرضت دور مؤسسات المجتمع المدني في حل قضايا الغارمات وتواصلت مع بعض المتطوعات اللآتي يعملن في مساعدة الغارمات بعيدًا عن الجمعيات الخيرية.في أغلب محافظات الدلتا يكون هناك تاجر متخصص في بيع الأدولت المنزلية والكهربائية يبيعها بالقسط لمن يرغب في الشراء مقابل شيكات يمضيها الشاري ليضمن التاجر حقه، وإذ لم يسدد الشاري الأقساط في موعدها يشتكي التاجر بالشيكات التي حصل عليها ويسجن الشاري لحين سداد هذه الشيكات.هبة غريب متطوعة تعمل بمعاونة بعض أصدقائها في سداد أموال الغارمات، وقالت أغلب الحالات التي ساعدتها كانت لأمهات عجزن عن سد أقساط جهاز بناتهن فكان مصيرهن السجن، موضحة" عندما نعلم عن الغارمة نقوم ببعض التقصي عنها وعن عائلتها وإذا علمنا أنها لا تملك ما يساعدها على السداد نتولى ذلك من خلال جمع تبرعات من بعض معارفنا ممن يسعون لسداد هذه الأقساط طمعنًا في إرضاء الله".وتابعت أغرب واقعة واجهتني خلال عملي التطوعي عندما علمت من طفلة في دار الأيتام أن والدتها من الغارمات وكن من قرية في مدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، وعندما سافرت مع إحدى صديقاتي للتقصي عن الحالة وجدت أن أغلب سكان القرية غارمات وكلهن مديونات لتاجر واحد في القرية بسبب جهاز بناتهن، فأصبح تواصلنا الدائم مع هذا التاجر لنتكمن من سداد الأقساط المطلوبة من الغارمات قبل تحويلها للنيابة حتى لا تتضرر أسرهن بسجن والدتهم كما حدث مع الحالة التي قابلتها في دار الأيتام.وعلقت بسنت فهمي متطوعة لمساندة الغارمات: عملنا بعيد عن عمل الجمعيات الخيرية لأننا لا نجمع تبرعات بل نطلبها من محيط العائلة والأصدقاء والمعارف، لذا نتعامل مع الغارمات المديونات بمبالغ مالية قليلة لذا فعملنا مكمل لعمل الجمعيات الخيرية.وتابعت أغلب الحالات التي أتعامل معها تأتيني أيضًا في إطار المعارف، فإذا استطعت جمع المبلغ المطلوب سداده بدون مساعدة أسدد فورًا وإذا لم أستطع فأكتب منشور على منصات التواصل الاجتماعي أكتب فيه تفاصيل الحالة والمبلغ المطلوب ودائما ما يوفقتي الله لجمعه في وقت قصير.واستطردت أغلب حالات الدين التي تعاملت معها كانت لسيدات هن معيلات أسرهن فبعضهن لا يستطعن سداد إيجار المنزل الذي يسكنون فيه مما جعلها مهددة وأولادها بالبقاء في الشارع، وبعضهن يشترين أدوات منزلية لجهاز بناتهن ولا يستطعن سداد القسط، ونادرًا ما أقابل حالة لأب مديون بأقساط جهاز بناته.أكدت سهير عِوَض مدير برنامج الغارمين، بمؤسسة مصر الخير رحلة المساعدة لتسديد الديون تبدأ ب٢٠٠٠ أم، وتصل مع عيد الفطر إلي ٥٠٠٠ أم موضحة أن مؤسسة مصر الخير أطلقت أكبر هدية لعودة الفرحة لبيوت الأمهات الغرامات، بإطلاق سهم الفرحة لفك كرب الغارمين، ب٥٠٠ جنيهًا، وذلك في إطار حرصها على إرضاء المتبرعين، ومساعدة المستحقين.وأضافت أن الراغبين في تقديم صدقة جارية يستطيعون شراء هذا السهم، كعمل خير يذهب أجره لأحد المتوفين، ويمكن أيضًا تقديمه كهدية في عيد الأم، يهب بها ثوابه لأمه، مؤكدة أنه في نفس الوقت يساعد المتبرع بمساهمته بهذا السهم في فك كرب الأمهات الغارمات، فيسعد أسرتهم بعودتهم لها خلال الأيام المقبلة، لتقضي معهم عيد الأم، وشهر رمضان الكريم، وعيد الفطر.و تابعت مدير برنامج الغارمين، إن البرنامج يطلق سهم لأول مرة بقيمة ٥٠٠ جنيه يمثل جزء من دين الغارمين حتي يستطيع الجميع التكاتف الاجتماعي في سداد ديون الغارمين والغارمات من خلال المشاركة، والتي تعد مصرفًا من مصارف الزكاة، ويمكن لأى شخص أو أكثر أو أى جهة تريد التبرع شراء أكثر من سهم أن يقوم بعمل حزمة اجتماعية شاملة لأسر الغارمين تبدأ بسداد الديون وفك الكرب، ثم المساعدات الإنسانية وأيضًا التمكين الاقتصادي من خلال توفير عمل مناسب لتلك الأسر.و جاء إطلاق هذا السهم- حسبما أوضحت- نتيجة تلقي لمؤسسة الكثير من الاستفسارات والرغبات حول رغبة المتبرعين تقديم صدقة جارية، لأهاليهم وأقاربهم المتوفين عن طريق المؤسسة، لذا تم عمل تلك المبادرة، في إطار بهدف تحقيق التكاتف لفك كرب الغارمين، حيث يستهدف برنامج الغارمين، بمؤسسة مصر الخير، هذا العام، فك كرب ٢٠٠٠ غارمة، خلال عيد الأم، و٣٠٠٠ غارم وغارمة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وصولًا لتحقيق مستهدفها هذا العام بفك كرب ١٠ ألاف غارم.ووجهت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدة على أنه الداعم الأول للمرأة المصرية، التي حققت في عهده الكثير من الإنجازات، وتقلدت العديد من المناصب حتى أصبح عهده علامة فارقة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.وقالت إن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في إحتفالية المرأة المصرية، والام المثالية لهذا العام لا يمكن وصفها، مؤكدة أنها جاءت من دعم سيادته اللامحدود للعمل الأهلي، وكل ما من شأنه خدمة المجتمع.وأشارت إلي أن التكريم لها هو في الحقيقة تكريم لفريق عمل برنامج الغارمين ومؤسسة مصر الخير، الذين يعملون ليل نهار لفك كرب القابعين خلف أسور السجون بسبب الفقر والجهل والمرض والعوز، والمهددين بالسجن بسبب الديوان التي تراكمت عليهم من أجل توفير سبل الحياة لهم ولأسرهم، حتي نجحوا في فك كرب ما يزيد عن 80 ألف غارم وغارمة حتي الآن.كما أوضحت أنه نتيجة هذه الجهود تم توفير الآلاف من فرص العمل لهؤلاء الغارمين لتمكينهم اقتصاديًا وتأمين مصدر دخل ثابت لهم، ولأسرهم حتي لا يعودوا إلى دائرة الغرم مرة أخري، كما تم فتح العديد من مصانع السجاد اليدوي والكليم للحفاظ علي التراث والصناعة التي كانت تحتل مصر موقع الصدارة فيها عالميًا، وساهمت المؤسسة حسبما قالت عوض في الوصول بمنتجات الغارمين إلي العديد من دول العالم والتي شاركت في العديد من المعارض وكانت منتجاتهم محل إعجاب وإشادة وتقدير، داخليًا وخارجيًا.وكان أول مصنع للسجاد اليدوى تم افتتاحه من أجل توفير فرص عمل للغارمات حسبما ذكرت بابيس بالأسكندرية منذ 6 سنوات، وزاد عددهم حتي وصلوا إلى 4 مصانع، وكذلك تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 ألاف فرصة عمل، وتم إنشاء أيضًا مصنع للكليم اليدوى بأطفيح بالجيزة وجاري إنشاء مصنع جديد للكليم بأطفيح أيضًا على مساحة 500 متر ليجمع إنتاج الكليم اليدوى المميز، وأيضا تصنيع العبوات والأغلفة التى يتم وضع الكليم بها في شكل متطور وغير تقليدى ليكون شكله لائق وجمالي ويواكب العصر.وتابعت مدير برنامج الغارمين أن المصنع الجديد سيوفر المزيد من فرص العمل حيث يستوعب نول الكليم من 2 الى 4 من العمال للعمل عليه وهناك تفكير أن من يتم تدريبهم، ولديهم مكان يتم تسليمهم نول في المنزل ليتناوب أفراد الاسرة العمل عليه وقد يشاركهم في العمل أسر تسكن بالقرب منهم وهذا يحقق لهم التمكين الاقتصادى بما يتمشي مع سياسة الدولة.أما عن الأٔزمة ذاتها فأكدت عوض أن مشكلة الغارمين ترجع إلى الجهل والحاجة والفقر خاصة في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها الأسر الفقيرة والتي تعتمد في دخلها علي فرص عمل موسمية ومؤقته ونتيجة فقدهم مصدر رزقهم اليومي والاستغناء عنهم وتسريحهم من العمل يفقدوا دخلهم البسيط ولتلبية احتياجات أسرهم الأساسية يلجأوا الي الاستدانة، ومع ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على السداد تتراكم عليهم الديون ليكون هذا الدين سبب في دخولهم السجن أو التهديد بدخوله لتنفيذ الأحكام وملاحقة الدائنين لهم وما يترتب عليه من تهديد الأسرة بالانهيار.والجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير تعتبر من أولي مؤسسات المجتمع المدني التى تصدت لظاهرة الغارمين منذ سنوات عديدة، واكتسبت خبرة متميزة في هذا المجال وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجربة مصر الخير في التعامل مع ظاهرة الغارمين وجهودها للقضاء عليها.طرح المحامي احمد مهران، حلولا يمكن للدولة تنفيذها لإنهاء أزمة الغارمات والقضاء عليها تماما، يتم العمل فيها بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، قائلًا إنه في البداية يمكن حصر عدد الغارمات في السجون وتقوم الجهات الثلاث بدفع الأموال التي تسببت في حبسهن، ومساعدتهن للخروج من السجن بسبب إيصالات أمانة بمبالغ زهيدة منها ثلاثة الف وغيرها من المبالغ.وأوضح مهران أنه من خلال الجهات الثلاث والغرفة التجارية يمكن العمل على توفير السلع الأساسية التي تحتاجها السيدات سواء لأنفسهم لو لتجهيز أبناءهن، في منافذ الدولة بحيث تكون بأسعار مخفضة وبتقسيط مريح يقدره على تسديد، دون الحاجة إلى اللجوء للتجار الذين يتعاملون بايصالات الأمانة التي تتسبب في حبسهن.وأضاف مهران أن يتم حساب قيم التقسيط وفقا للقدرة المالية لكل سيدة وهو أمر ليس بالصعب، ومثال على ذلك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقسيط نظام الإسكان الاجتماعي على 30 عاما، فمن خلال التسهيلات التي توفرها للمواطنين توفر ما يحتاجهونه دون اعباء مالية ضخمة، وفي النهاية كافة الأموال تعود للدولة مرة أخرى خاصة وأن هدفها ليس تحقيق الربح وإنما الحياة الكريمة للمواطنين.وتابع لذلك يمكن تطبيق هذه الفكرة لمساعدة السيدات في توفير سلعهن الأساسية أو تجهيز أبنائهن دون أن يتعثروا ماديًا، أن تقوم بشراء الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال وتقوم بدفع اقساطها على عشر سنوات أو عشرين سنة حسب قدرتها المادية.