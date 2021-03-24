إغلاق ميناء نويبع البحري.. تفاصيل الطقس السيئ في المحافظات

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية مع ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظات، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.وقال شعراوي إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء ميناء نويبع البحري لليوم الثاني علي التوالي، كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ أعمال الملاحة بميناء البرلس، وأوضح التقرير أنه تم إغلاق ميناء السخنة بمحافظة السويس، وذلك نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظة.وأشار التقرير إلى تعرض محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومطروح وأسيوط لرياح متوسطة إلي شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة.ولفت التقرير إلى تعرض باقي المحافظات لرياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض الرؤية، مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظات.وطالب شعراوى كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات التى تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات في الطقس، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.