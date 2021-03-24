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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس القابضة للمطارات يكرم 3 من العاملين لبلوغهم سن المعاش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:01 م
القابضة للمطارات
القابضة للمطارات والملاحة الجوية
فاتن غلاب
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كرم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كلا من الملاح سمير حلمي، رئيس قطاع التخطيط والأمانة العامة، وحسين شاذلي، مدير إدارة الصادر والوارد، وأصبحية أحمد خلف، مدير إدارة شئون المطارات، وجميعهم من العاملين بقطاع التخطيط والأمانة العامة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لبلوغهم سن المعاش.

وتوجه المهندس محمد سعيد محروس للمكرمين بأسمى آيات الشكر والتقدير لما قدموه لشركتهم وقطاع الطيران المدني في مسيرة خدمتهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح والصحة والعافية في حياتهم المقبلة.

حضر حفل التكريم عدد من القيادات والعاملين بالشركة القابضة، والذي قامت بتنظيمه إلادارة العامة للعلاقات العامة بالتنسيق مع كل من لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

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