بلدة مارتينيك الفرنسية تفرض حظر تجول لـ3 أسابيع بدءا من بعد غد

ذكرت بلدة "مارتينيك" الفرنسية أنه سيتم فرض حظر تجول بين الساعة الـ10 مساء والـ5 صباحا لمدة 3 أسابيع وسيدخل حيز التنفيذ بعد غد الجمعة حيث سيمسح فقط بالأنشطة المهنية والاستشارات الطبية والأسباب العائلية المقنعة وذلك للتصدي لزيادة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19).وأفادت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء بأنه سيتم إغلاق جميع المطاعم في مراكز التسوق اعتبارا من بعد غد.يذكر أن بلدة "مارتينيك" هي جزيرة تقع في شرق البحر الكاريبي إلى الشمال من ترينيداد وتوباجو، وتعتبر أحد الأقاليم الـ26 المكونة للأراضي الفرنسية وعاصمتها "فورت دو فرانس".