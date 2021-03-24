سنك من 20 إلى 45 سنة؟.. شروط حصولك على تدريب من «القوى العاملة»

حددت وزارة القوى العاملة، عدد من الاشترطات الواجب توافرها في الشباب من سن 20 إلى 45 سنة، للحصول على تدريب سريع على مهن مختلفة، من مراكز التدريب المهني بمديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر.وتتضمن هذه الاشتراطات:1ــ ما يفيد معرفته بالقراءة والكتابة أو إجراء اختبار عن طريق المديرية المختصة.2ــ صورة من المؤهل الدراسي (إن وجد).3ــ شهادة قيد من مكتب القوى العاملة.4ــ ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.5ــ إقرار بعدم التحاقه بمدرسة أو منشأة قطاع خاص أو عام أو حكومى.وتكون مدة الدورة التدريبية 4 شهور، ولا يتم دفع أي رسوم للحصول عليها، وفي حالة العمل بأحد المنشآت يمكن إحضار موافقة جهة العمل ولا يمنح مكافأة التدريب.