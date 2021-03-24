رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ينظم ندوة حول تطوير البلوك تشين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:59 م
هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات
طارق عتمان
طباعة
ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان "مقدمة عن تطوير تطبيقات تكنولوجيا البلوكتشين" عبر الإنترنت.

وتوفر الندوة مقدمة حول تطوير ونشر اثنين من منصات البلوك تشين مفتوحة المصدر والمصرح بها وهما Hyperledger Fabric وCorda.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في يونيو عام 2001 بهدف دعم وتطوير صناعة البرمجيات في مصر من خلال الارتقاء بمستوي هندسة البرمجيات والوصول بها إلى الأسواق العالمية. ويستمر المركز في التوسع في تقديم خدماته ليشمل بعض دول الخليج وشمال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021


الصور

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل