مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ينظم ندوة حول تطوير البلوك تشين

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان "مقدمة عن تطوير تطبيقات تكنولوجيا البلوكتشين" عبر الإنترنت.وتوفر الندوة مقدمة حول تطوير ونشر اثنين من منصات البلوك تشين مفتوحة المصدر والمصرح بها وهما Hyperledger Fabric وCorda.جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في يونيو عام 2001 بهدف دعم وتطوير صناعة البرمجيات في مصر من خلال الارتقاء بمستوي هندسة البرمجيات والوصول بها إلى الأسواق العالمية. ويستمر المركز في التوسع في تقديم خدماته ليشمل بعض دول الخليج وشمال أفريقيا.