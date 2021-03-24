البورصة تربح 12.1 مليار جنيه بختام التعاملات

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة لدى ختام معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار، وشرائح أخرى من المستثمرين، على خلفية مبادرة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء صندوق لدعم البورصة خلال الفترة المقبلة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 645.7 مليار جنيه.وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اى جى اكس30 " بنسبة 2.2 %، بما يعادل 230 نقطة، ليغلق عند مستوى 10702 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.81 %، بما يعادل 33 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فسه المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.02 %، بما يعادل 55.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 2795 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.12 مليار جنيه، وذلك من خلال التعامل على على 539.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 40 ألف صفقة شراء وبيع.