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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشح المعارضة الكونغولية يرفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:58 م
جريدة الدستور
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قال أحد مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا في جمهورية الكونغو برازافيل إنه سيرفع دعوى قضائية لإلغاء النتائج التي أظهرت فوز الرئيس الحالي دينيس ساسو نغيسو.

وبعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوز ساسو بولاية جديدة لحصوله على أكثر من 88 % من أصوات الناخبين، قال ماتياس دزون وزير المالية السابق - الذي حصل على 1.9 % من الأصوات - إنه سيقدم التماسا بشأن الانتخابات إلى المحكمة الدستورية في البلاد، إلا أنه لم يوضح موعد لذلك.

وأضاف أن ممثلي المرشحين لم يشاركوا في عملية تجميع وفرز الأصوات، لذلك فإن النتائج غامضة ومفاجئة.

يشار إلى أن المعارضة الرئيسية قاطعت الإنتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، وقد طغت وفاة المنافس الرئيسي جاي بريس بارفيه كوليلاس في يوم الاقتراع على الانتخابات.

وصعد ساسو إلى السلطة للمرة الأولى في عام 1979، وخدم ثلاث فترات رئاسية حتى أُجبر على إجراء انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1991 وخسر في صندوق الاقتراع في العام التالي، لكنه عاد إلى السلطة في عام 1997 بعد حرب أهلية طويلة.

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