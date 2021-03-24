«الثروة الداجنة» تدرس المشاركة في معرض «أهلا رمضان»

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إنه سيتم عقد اجتماع الغرفة التجارية الأسبوع المقبل بالشعبة لدراسة إمكانية مشاركة الثروة الداجنة في معارض أهلا رمضان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ويتم تحديد الأماكن التي سيتم عرض فيها الدواجن المبردة والمعبأة بأسعار مخقضة لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة المعرض التي تبدأ يوم 4 ابريل المقبل حتي يوم 12 ابريل المقبل.وأوضح في تصريح خاص لـ"الدستور" أكد عبد العزيز السيد أن هناك اكتفاء ذاتيا من الإنتاج الداجني بنسبة 98% ويكفي الاحتياجات المحلية لتصل نحو مليار و400 مليون طائر.وتابع أن الأسعار حاليا تشهد استقرارا في الأسواق المحلية لتصل سعرها حاليا في المزارع بواقع 24جنيه وتطرح في المحلات التجارية بسعر 28 جنيه للكيلو.