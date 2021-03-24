رئيس الاتحاد الأفريقي يبحث مع رئيس المفوضية إدارة جائحة كورونا

عقد الرئيس الكونغولي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي جلسة محادثات مغلقة مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء من الرئاسة الكونغولية،أن اللقاء تناول الإصلاحات الخاصة بالمنظمة الأفريقية وإدارة جائحة كورونا على مستوى القارة السمراء ثم عقدت جلسة مباحثات موسعة أنضم إليها كل من ميشيل هيلين ناتو ندياي، الممثلة المقيمة للاتحاد الأفريقي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعضو مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفير نجاندو إيلونجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وكذلك أعضاء لجنة الاتحاد الأفريقي.يشار إلى أن أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد وصل إلى كينشاسا الأسبوع الماضي حيث عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف مسؤولي الاتحاد الأفريقي في الكونغو الديمقراطية.