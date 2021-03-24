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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاصفة ترابية تجتاح مدينة الغردقة وانتظام حركة الملاحة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:55 م
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
علي عواد
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شهدت مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، عصر اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية متوسطة مصاحبة لشدة الرياح، دون تأثر على حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر.

كانت شهدت مدينة الغردقة أمس الثلاثاء، ظهور سحب منخفضة واختفاء لأشعة الشمس مصاحبة، مع هدوء فى الرياح والأمواج، حيث يأتى ذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة الماضية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الارصاد.

واكد مصدر خاص لـ"الدستور" بميناء سفاجا البحري ان حركة السفن والصادرات والواردات بالميناء مستقرة ولم تتأثر بحالة الطقس ويجري التنسيق مع الجهات المختصة في حالة عدم استقرار الطقس او تأثيرك علي حركة الملاحة بالميناء.

فيما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح، كما أعلنت عن ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

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