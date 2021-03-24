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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق يعلن استراتيجية جديدة ضد المجموعات الإرهابية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:17 م
جريدة الدستور
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كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية وتغيير الأساليب ضد المجموعات الإرهابية، مبينًا أن هذه الأساليب تمنع تنقل الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم.

وقال الساعدي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إنه تم وضع استراتيجية وخطة بتغيير الأساليب ضد المجموعات الإرهابية لمنع تنقلها والقيام بعملياتها"، مبينًا أن هناك تنسيقًا مع القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، "ونشرنا أكثر من 100 قناص للقضاء على ما تبقى من فلول داعش".

وأضاف أن عملية "الأسد المُتأهب" نفذت في المناطق التي يصعب وصول القطعات الأمنية إليها كونها مناطق جبلية ووعرة وهي أشبه بالحدود الفاصلة بين قطعات البيشمركة ووزارة الدفاع"، موضحًا أن هذه المنطقة تؤمن تنقل الإرهابيين.

وأكد أن العملية دمرت أكثر من 320 كهفًا كانت تأوي إرهابيين فيها، لافتًا إلى أن قطاعات الجهاز لديها اتصال مع جميع طائرات القوة الجوية والتحالف الدولي.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن عملية "الأسد المُتأهب" التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال مخمور، أسفرت عن مقتل 27 إرهابيًا من عصابات داعش الإرهابية وتدمير 120 كهفًا وموقعًا تابعة لتلك العصابات.

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