نائب تونسي: سحب الثقة من الغنوشي خلال ساعات

رجح النائب عن الكتلة الوطنية في تونس، العياشي زمال، اليوم الأربعاء، بإيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بمكتب المجلس خلال ساعات قادمة.كما أكد «زمال»، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، أن "عدد النواب الذين وقعوا عليها بلغ 101"، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ يوليو الماضي.بدوره قال النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، إن "الوقت قد حان لرحيل رئيس منظومة الفساد والإفساد راشد الغنوشي"، وفق ما ورد في مداخلته خلال الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء.يشار إلى أن طرح لائحة للمرة الثانية لسحب الثقة من الغنوشي تجد دعمًا من الكتلة الديمقراطية (38 نائبًا) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة الإصلاح (18 نائبًا) والدستوري الحر (16 نائبًا) وبعض نواب الكتلة الوطنية (9 نواب)، إلى جانب نحو 13 نائبًا مستقلًا.يأتي ذلك بعد أن قرر مكتب مجلس النواب برئاسة الغنوشي منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من أخذ الكلمة خلال 3 جلسات متتالية بعد "تعمدها تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتر وأجواء مشحونة داخل البرلمان"، وفق البيان الصادر عن المجلس الثلاثاء.واعتبرت «موسي»، في فيديو نشرته على فيسبوك، أن هذا القرار غير قانوني وأنها لن تعترف بـ"ديكتاتورية مرشد الإخوان"، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.