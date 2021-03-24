المطران جورج شيحان: نشهد كل يوم إنجازًا من إنجازات الرئيس السيسي
الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:54 م
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قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، إننا نشهد كل يوم إنجازًا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بالأمن والاستقرار، تبعهما نهضة شاملة في البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء المدن الجديدة.
وذكر بيان عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال زيارة المطران الماروني العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد المطران الماروني بعض المنشآت والأبنية الجديدة، ومنها مسجد "الفتاح العليم".
ووصف المطران جورج شيحان العاصمة الإدارية الجديدة بأنها "تحفة معمارية.. ومسار فخر لكل المصريين، حيث الأيدي العاملة التي أبدعت"، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءًا من التخطيط والتنفيذ تدعو للفخر، فهي مصر الجديدة، مصر 30 يونيو.
وذكر بيان عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال زيارة المطران الماروني العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد المطران الماروني بعض المنشآت والأبنية الجديدة، ومنها مسجد "الفتاح العليم".
ووصف المطران جورج شيحان العاصمة الإدارية الجديدة بأنها "تحفة معمارية.. ومسار فخر لكل المصريين، حيث الأيدي العاملة التي أبدعت"، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءًا من التخطيط والتنفيذ تدعو للفخر، فهي مصر الجديدة، مصر 30 يونيو.