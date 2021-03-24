المطران جورج شيحان: نشهد كل يوم إنجازًا من إنجازات الرئيس السيسي

قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، إننا نشهد كل يوم إنجازًا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بالأمن والاستقرار، تبعهما نهضة شاملة في البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء المدن الجديدة.وذكر بيان عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال زيارة المطران الماروني العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد المطران الماروني بعض المنشآت والأبنية الجديدة، ومنها مسجد "الفتاح العليم".ووصف المطران جورج شيحان العاصمة الإدارية الجديدة بأنها "تحفة معمارية.. ومسار فخر لكل المصريين، حيث الأيدي العاملة التي أبدعت"، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءًا من التخطيط والتنفيذ تدعو للفخر، فهي مصر الجديدة، مصر 30 يونيو.