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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل» تعقم المترو وأتوبيسات السوبرجيت والقطارات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:53 م
تعقيم وسائل النقل
تعقيم وسائل النقل
علا غزال
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أعلنت وزارة النقل اليوم، استمرار هيئة السكة الحديد فى متابعة أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجه الثانية.

وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إن شركة المترو أيضا تتابع أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات فىيالخطوط الثلاثة للمترو وذلك من أجل الوصول إلى مستوى عالي من التعقيم.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن شركة "السوبر جيت"، تقوم بتعقيم الأتوبيسات ومنع استقلال الركاب بدون ارتداء الكمامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

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