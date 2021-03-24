100 دولة تعتمد 7 مبادئ تاريخية لاستعادة الثقة في السفر الدولي

كشفت اللجنة الدولية لحماية السائحين التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أن أكثر من 100 دولة مع المنظمات الدولية ومجموعات الأعمال الرائدة وافقت على اعتماد معايير منسقة لمساعدة السائحين في حالات الطوارئ. على سبعة مبادئ أساسية لمدونة قانونية تاريخية تهدف إلى استعادة الثقة في السفر الدولي في أعقاب COVID -19 جائحة.واكدت أهمية مواءمة البروتوكولات والتوازن والتنسيق والتعاون وإمكانية الوصول هي من بين المبادئ الأساسية السبعة التي وافقت عليها اللجنة المكلفة بتطوير مدونة "مساعدة السائحين الدوليين في حالات الطوارئ" والتي تم إعدادها من قبل منظمة السياحة العالمية، وتقدم إرشادات للدول في جميع أنحاء العالم حول كيفية مساعدة السائحين المتضررين في حالات الطوارئ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حالات الطوارئ الصحية.كما وافقت اللجنة على مجموعة من التوصيات المتعلقة بتزويد السائحين المتأثرين بحالات الطوارئ بالمعلومات والمساعدة، وإذا لزم الأمر الإعادة إلى أوطانهم. ومن المتوقع أن تؤدي عملية التشاور المستمرة هذه إلى إصدار مدونة معترف بها دوليا لحماية السائحين الدوليين قبل نهاية العام.واكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أنه لا يمكننا استئناف السياحة إلا إذا استعدنا الثقة في السفر، فالناس ترغب في الشعور بالأمان والعناية بهم عند سفرهم، وسوف توفر المدونة تلك الحماية للسائحين بالتعاون قطاع بين السياحة العالمي والحكومات".وقال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، ن اللجنة التي وضعت المدونة تضم ممثلي أكثر من 100 دولة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية والعديد من وكالات الأمم المتحدة الشقيقة لمنظمة السياحة العالمية والتي تشمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وبعض الهيئات الدولية مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص مثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمنتدى الدولي للمحاماة في مجال السفر والسياحة (IFTTA) ورابطات وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية (ECTAA) ورابطة الفنادق والمطاعم والمقاهي في أوروبا (HOTREC) ومؤسسات Expedia وAllianz Group.سيتم نشر نتائج مداولات اللجنة على أساس مؤقت لأنها تقدم الحد الأدنى من معايير حماية المستهلك السياحي على المستوى الدولي لتقديم إرشادات للدول من أجل انتعاش السياحة واستئنافها.المدونة الدولية لحماية السائحين خطوة بارزة نحو معالجة هذا الأمر، وسوف تساعد من خلال مجموعة قياسية من معايير حماية المستهلك السياحي في جعل الناس يشعرون بمزيد من الأمان والثقة في السفر الدولي، وستضمن أيضا أن يتم تقاسم مسئولية إدارة الاضطرابات الناجمة عن هذا الوباء بشكل عادل عبر قطاع السياحة والسفر بأكمله.سوف يتم تناول هذه التوصيات المصممة لضمان تقاسم المسئولية عن السائحين في حالات الطوارئ بشكل عادل عبر سلسلة القيمة السياحية بأكملها، والتي تشمل:• منع الاضطرابات المحتملة من خلال وضع خطط للطوارئ وبروتوكولات التنسيق وتدريب أصحاب المصلحة في السياحة لمساعدة السائحين في حالات الطوارئ.• توفير المعلومات للسائحين وفي الوقت الحقيقي والمناسب.• معالجة التعاون عبر الحدود بين الحكومات ومقدمي الخدمات السياحية.• تعزيز التعاون الوثيق بين الحكومات ومقدمي خدمات السفر والإقامة.• معالجة الإعادة الفعالة للسائحين في حالات الطوارئ.ومن المتوقع أن يتم تقديم تقرير مرحلي عن تطوير المدونة الدولية لحماية السائحين لإقرارها والموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء خلال الدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية القادمة والمقرر عقدها في مراكش في أكتوبر القادم.