سلطنة عمان واليابان تبحثان تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

بحث وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، مع سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة توشينوري كوباياشي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.كما بحث الجانبان- وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- أوجه التعاون القائمة بينهما في المجالات الثقافية والرياضية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.