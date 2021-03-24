سلطنة عمان واليابان تبحثان تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية
الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:40 م
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بحث وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، مع سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة توشينوري كوباياشي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما بحث الجانبان- وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- أوجه التعاون القائمة بينهما في المجالات الثقافية والرياضية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.
كما بحث الجانبان- وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء- أوجه التعاون القائمة بينهما في المجالات الثقافية والرياضية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.