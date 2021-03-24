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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: إصابات كورونا ستواصل الزيادة في الدول الأوروبية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:50 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا يشهد تزايد كبير في معظم الدول الأوروبية، وسوف تستمر تلك الزيادة خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب كلوج، في تصريحات صحفية، عن أسفه لأن العدوى تنتشر في معظم دول المنطقة الأوروبية مما يؤدي إلى زيادة في العدد اليومي لحالات الإصابة والوفيات، التي من المتوقع أن ترتفع في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من الممكن تغيير تكل المؤشرات إذا حصل المواطنين على التطعيم بشكل أسرع، واستخدموا المزيد من الأقنعة الواقية.

والجدير بالذكر أن الموجة الثالثة من النوع الجديد من جائحة فيروس كورونا قد وصلت بالفعل إلى أوروبا وتتطور بمعدلات مختلفة في دول الاتحاد الأوروبي. وحسب تصريحات كلوج، من الضروري تسريع عملية التطعيم للتعامل مع موجة الانتشار القادمة.

وأوضح مدير المكتب أنه لا يمكنه التكهن بوقت محدد لنهاية الوباء، إلا أنه أعرب عن تفاؤله ونظرته الواقعية في نفس الوقت، في ظل عدم وجود سيناريو يدعو للتشاؤم، إلا أنه لا يوجد سيناريو متفائل أيضًا بنسبة 100 في المئة، لأن السيناريو المتفائل يعني نهاية الوباء.

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