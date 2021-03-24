افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة بمتحف النيل

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صباح اليوم الأربعاء بالمتدربين في ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث استقبلهم أمام مبني محافظة أسوان والتقط معهم مجموعة من الصور التذكارية معربًا عن تقديره بالدور الذي تلعبه الورش في اكتشاف ودعم مواهب أبناء محافظة أسوان.وطالب المحافظ المتدربين باستمرار العمل ومواصلة الجهد لكي يكون في أسوان نواة لحركة سينمائية واعدة، وأعرب المتدربون عن سعادتهم بلقاء المحافظ، مؤكدين أنها لفتة رائعة منه في إطار دعمه الدائم للحركة الثقافية والفنية في المحافظة وفي مقدمتها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.من جهة أخرى عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا مع السيناريست محمد عبدالخالق رئيس مهرجان أسوان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان لمناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة التي ستعقد في الفترة من 28 مايو إلي 3 يونيو المقبل، حيث تم الاستقرار علي إقامة حفلي الافتتاح والختام في الهواء الطلق بالمسرح المكشوف لمتحف النيل وهو أحدث مسرح بمحافظة أسوان.يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة وجامعة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم.