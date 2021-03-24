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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مشاركة جامعة عين شمس في اجتماع اتحاد الجامعات العربية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:49 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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شارك الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر النادي، الأستاذ بكلية الهندسة، في اجتماع اتحاد الجامعات العربية مع منصة المقررات العالمية coursera، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي ناقش مشروع التحول الرقمي بين الجامعات المصرية وتم عرض تجربة من احد الجامعات المغربية.

واستعرض الاجتماع جهود جامعة عين شمس للتحول الرقمي، حيث بدأت الجامعة في طرق هذا الملف قبل بدء فيروس كورونا وكانت من أفضل الجامعات المصرية في التعامل مع هذه الجائحة.

ومن المشروعات القائمة حاليًا داخل الجامعة في هذا المجال:
- تطوير شامل للخوادم الخاصة بالجامعة وإنشاء مركز بيانات جديد.
- تطوير منصة للتعلم الإلكتروني asu2learn.
- البدء في تقديم بعض المعامل بصورة افتراضية.
- إتاحة برنامج منع الاقتباس لجميع أعضاء الجامعة.
- الانتهاء من منصة الامتحانات الإلكترونية.
- البدء جديا في التحويل الرقمي لكل الخدمات الخاصة بالطلاب.

على صعيد آخر، تطرق الحديث إلى المهارات الواجب وجودها في الخريجين وكيف حرصت الجامعة على تغيير لوائحها واحدة تلو الأخرى، للتحول من نظام التعليم التقليدي إلى التعلم النشط.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس قد قطعت شوطا كبيرا في التفاوض مع منصة المقررات كورسيرا لإتاحة جميع المحتوى لطلاب وأساتذة جميع كليات جامعة عين شمس.

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