رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونيسف» تدعو لتوفير احتياجات المياه اليومية لأطفال نيجيريا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:49 م
منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة
أ ش أ
طباعة
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة نقص المياه لدى أطفال نيجيريا، موضحة أن الأرقام التي تشير إلى شح المياه لدى هؤلاء الأطفال "مثيرة للقلق بشكل خاص".

وقال بيتر هوكينز، مسئول اليونيسف في نيجيريا، إن "العالم أصبح يعاني من أزمة مياه والأطفال هم أكبر ضحاياها عندما تجف الآبار، يتغيب الأطفال عن المدارس لجلب المياه وعندما يقلل الجفاف الإمدادات الغذائية، يعاني الأطفال من سوء التغذية والتقزم وعندما تضرب الفيضانات يعاني الأطفال أيضًا، أن الأطفال هم ضحية الأمراض المنقولة نتيجة نقص المياه".

وشدد بيتر - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - على ضرورة التحرك لمعالجة أزمة المياه في نيجيريا لمنع تفاقمها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الابتكار وزيادة الاستثمار والتعاون هي السُبل الوحيدة نحو تحقيق الأمن المائي لكل نيجيري، بما في ذلك الأطفال.

ووفقًا لتحليل صادر عن اليونيسف، فإن ما يقرب من ثلث الأطفال النيجيريين، الذين يقدر عددهم بحوالي 26.5 مليون طفل، ليس لديهم ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية، وأن طفلا واحدا من بين كل خمسة أطفال في جميع أنحاء العالم لا يملك ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاته اليومية، وأن 29% من أطفال نيجيريا تقريبا يعانون من "نقص شديد أو شديد للغاية" في المياه.

وأوضح أن أكثر من 1.42 مليار شخص على مستوى العالم، منهم 450 مليون طفل، يعيشون في مناطق تعاني من شح في المياه، وأنه مازال الوصول المستدام والعادل إلى مياه الشرب النظيفة يمثل تحديا في نيجيريا، حيث يفتقر أكثر من 86% من النيجيريين إلى مصدر مياه شرب آمنة، مشيرا إلي تفاقم مشكلة المياه بسبب رداءة نوعيتها ونقصها.

وقال التحليل: "على الرغم من التقارير التي تفيد بأن حوالي 70% من النيجيريين يحصلون على خدمات المياه الأساسية، فإن أكثر من نصف مصادر تلك المياه ملوثة وفي حين أن 73% من سكان نيجيريا يمكنهم الوصول إلى مصدر للمياه، فإن تسعة لترات فقط من المياه في المتوسط متاحة للنيجيريين يوميا".

وأشار إلى أنه: "وفقا للمعدل الحالي فإن نيجيريا لن تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن حصول المواطنين على المياه، ما لم يكن هناك التزام قوي وإجراءات مناسبة يتخذها جميع أصحاب المصلحة".

يذكر أن منظمة اليونيسف قد أطلقت الشهر الجاري مبادرة "الأمن المائي للجميع"، استجابة لأزمة المياه العالمية، من أجل ضمان حصول كل طفل على خدمات المياه المستدامة.

وتهدف المبادرة إلى تعبئة الموارد والدعم عالميا من أجل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الهشة والتي تعاني شحا في المياه.

موضوعات متعلقة

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجائحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام


الصور

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجائحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل