السبكي يشهد تشغيل وحدتي طب أسرة في بورسعيد غدا

يتوجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا، إلى محافظة بورسعيد للمشاركة فى فعاليات تشغيل وحدتي طب أسرة (الكاب، العاشر) بمحافظة بورسعيد.وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قد أعلن عن فحص 50.378 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.وأشار السبكي، إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة في المراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بجنوب سيناء، والتى يبلغ عددها 22 مركز ووحدة صحية، بدأت المرحلة الأولى بتشغيل 13 مركز ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.