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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى تقلبات الجو.. ما هو الربو وطرق علاجه؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:27 م
الربو
الربو
سارة ساويرس
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تشهد البلاد حالة من الطقس المتقلب، بالتزامن مع دخول فصل الربيع، تنشط الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وفى هذه الأجواء يعاني مرضى الربو من مشكلات بالتنفس، وسعال.

ونستعرض، وفقًا للموقع الطبي "healthline" ما هو الربو وأعراضه وطرق العلاج؟

مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية وصولا إلى الرئتين، يجعل التنفس صعبًا ويمكن أن يجعل بعض الأنشطة البدنية صعبة أو حتى مستحيلة، فمع كل نفس، يمر الهواء من خلال أنفك أو فمك وينزل إلى حلقك ثم إلى مجاري الهواء، وفي النهاية يصل إلى رئتيك.

كما أنه هناك الكثير من الممرات الهوائية الصغيرة في رئتيك التي تساعد على توصيل الأكسجين من الهواء إلى مجرى الدم، وتحدث أعراض الربو عندما تنتفخ بطانة هذه المسالك الهوائية وتضيق العضلات المحيطة بها، ثم يملأ المخاط مجرى الهواء، مما يقلل كمية الهواء التي يمكن أن تمر من خلالها، كم يمكن أن تؤدي هذه الحالات بعد ذلك إلى حدوث "نوبة" ربو، أي السعال الشديد وضيق الصدر.

أعراض الربو
أعراض الربو
أعراض الربو:

معظم الأعراض الشائعة هى الصفير وأزيز الصدر عند الزفير، وهو علامة شائعة عند الأطفال، وقد تشمل الأعراض:

- السعال، خاصة في الليل أو عند الضحك، أو أثناء التمرين.
- ضيق في الصدر.
- ضيق في التنفس.
- صعوبة الكلام.
- صعوبة فى النوم بسبب ضيق النفس أو السعال أو الأزيز.
- نزلات البرد أو الإنفلونزا.
حبوب اللقاح
حبوب اللقاح
مسببات الربو:

-حبوب اللقاح.
- الغبار.
- جرثومات العفن.
- وبر الحيوانات الأليفة.
- حالات عدوى الجهاز التنفسي مثل الزكام.
- حرق الخشب.
- دخان السجائر.
- التعرض للهواء البارد.
- تلوث الهواء.
- أمراض فيروسية.
- معطرات الجو.
- منتجات التنظيف المنزلية.
- عطور.
- المواد الكيميائية الصناعية.
-الأنشطة البدنية.

العلاج:

-ممارسة تمارين التنفس.
-علاجات سريعة المفعول، وهو ما يوصي به طبيبك بعلاج واحد أو مجموعة من العلاجات.
-علاجات الربو السريعة، باستخدام أدوية في حالة ظهور أعراض أو حدوث نوبة.
-موسعات الشعب الهوائية، تعمل في دقائق لإرخاء العضلات المشدودة حول موجات الهواء، كالبخاخات.
- أخذ لقاح ضد الإنفلونزا والتهاب الرئة، لمنع تحفيز نوبات احتدام الربو.
-إذا استمرت الأعراض لأكثر من 20 دقيقة، فاطلب العناية الطبية الطارئة.

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