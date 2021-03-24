فى تقلبات الجو.. ما هو الربو وطرق علاجه؟

تشهد البلاد حالة من الطقس المتقلب، بالتزامن مع دخول فصل الربيع، تنشط الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وفى هذه الأجواء يعاني مرضى الربو من مشكلات بالتنفس، وسعال.ونستعرض، وفقًا للموقع الطبي "healthline" ما هو الربو وأعراضه وطرق العلاج؟مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية وصولا إلى الرئتين، يجعل التنفس صعبًا ويمكن أن يجعل بعض الأنشطة البدنية صعبة أو حتى مستحيلة، فمع كل نفس، يمر الهواء من خلال أنفك أو فمك وينزل إلى حلقك ثم إلى مجاري الهواء، وفي النهاية يصل إلى رئتيك.كما أنه هناك الكثير من الممرات الهوائية الصغيرة في رئتيك التي تساعد على توصيل الأكسجين من الهواء إلى مجرى الدم، وتحدث أعراض الربو عندما تنتفخ بطانة هذه المسالك الهوائية وتضيق العضلات المحيطة بها، ثم يملأ المخاط مجرى الهواء، مما يقلل كمية الهواء التي يمكن أن تمر من خلالها، كم يمكن أن تؤدي هذه الحالات بعد ذلك إلى حدوث "نوبة" ربو، أي السعال الشديد وضيق الصدر.