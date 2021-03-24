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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا توقع بروتكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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وقع الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي يمثلها الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، تجديدًا واستكمالًا للتعاون المثمر بين الجامعة والهيئة في مجال مشروع محو الأمية، الذي بدأته الجامعة منذ عام 2015 بمشاركة ثلاث كليات، ثم تم زيادة عدد الكليات المشاركة حتى وصلت إلي 6 كليات عام 2017، ليصل عدد الكليات المشاركة حتى الآن إلى 9 كليات.


حضر توقيع البروتوكول الدكتور هاني نادي عبد المقصود، المنسق العام لمشروع محو الأمية بجامعة المنيا، وأحمد علي محمد مدير عام فرع الهيئة بمحافظة المنيا، وسحر عبد السلام مسئول البروتوكولات بالفرع.


وأوضح"عبد النبي"، أن الجامعة تبنت بفاعلية تنفيذ مشروع محو الأمية وتعليم الكبار منذ اللحظة الأولي من انطلاقه بمشاركة الجامعة المصرية، للقيام بدور إيجابي في خدمة مجتمعها وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطني للقضاء على الأمية، والارتقاء بالإنسان المصري والمجتمع في صعيد مصر.


وعقب توقيع البروتوكول أهدى الدكتور عاشور عمري درع الهيئة للدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامع، تقديرًا لمجهودات الجامعة بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وحصولها على المركز الأول والصدارة في نسب الإنجاز المحققة بين الجامعات المصرية من المستهدفين من المواطنين لمحو أميتهم بمحافظاتهم، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة خلال الدورات من أكتوبر2019 وحتى أكتوبر2020.


ومن جانيه أوضح هاني نادي عبد المقصود، المنسق العام لمشروع محو الأمية بجامعة المنيا، أن ما تحقق من إنجاز متميز يعكس تكثيف جهود الجامعة وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات للطلاب، وتعزيز التواصل المستمر بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار لتذليل العقبات أمام مشاركة الطلاب في المشروع.


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