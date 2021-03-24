كيف أثر والدا الراحلة نوال السعداوي على مسار حياتها؟

لم يقرآ لها كلمة٬ لم يسمعا لها حديثا كاملا٬ وإنما اكتفيا بما لقنه لهم "شيوخهم" عن إنكارها الموت والدين..ألخ. لم يكلف أحدهما خاطره ليبحث بنفسه عما قالته أو كتبته تلك السيدة التي أفنت عمرها في خدمة قضايا المرأة والشأن العام في المجمل.وعن هذه الذهنية التي اعتادت التلقين تقول الدكتورة نوال السعداوي التي غادرتنا قبل أيام:"إذا حبسوك في غرفة وفرضوا عليك الفضيلة٬ فليس لك فضل في أخلاقك الفاضلة. الفضيلة لها مقياس واحد٬ ولا تتغير حسب الجنس أو الطبقة أو الدين أو الهوية أو غيرها.الفضيلة هي الحرية لاختيار الفضيلة٬ الحرية شرط أساسي للفضيلة والأخلاق الرفيعة٬ الأخلاق لا تفرض بالعقوبات ولا المكافآت. يتعلم الطفل أو الطفلة أن الصدق مثلا له لذة تسبب السعادة والرضا عن النفس٬ وأن الكذب يسبب الألم وعدم احترا الذات.وتوضح السعداوي: يتميز العقل الإنساني منذ الطفولة٬ بالقدرة علي النمو والتجديد وتغيير كل شيئ٬ بما فيه نفسه أو العقل ذاته٬ تتغير شخصية الرجل والمرأة مع تطور العقل٬ تتغير مفاهيم الرجولة والأنوثة والأخلاق. يصبح الشرف هو شرف العقل٬ هو الصدق والإخلاص والعدل والحرية والجمال والإبداع٬ وليس تغطية الرأس وأداء الطقوس وعمليات الختان٬ ونري رجلا له أخلاق جيدة وامرأة لها أخلاق جيدة٬ قادرة علي مقاومة أي عقبة لتجميد العقل داخل نمط معين٬ مفروض بالقوة الحاكمة في الدولة أو العائلة.وتتابع في كتابها "المناطق المحرمة بالخوف والإثم": تخرجت في كلية العلوم بتفوّق، وحصلت على وظيفة ممتازة في شركة كـبيرة، ذات يوم من شهر مارس، سمعت زميلاتي يتحدثن عن مسيرة نسائية في عيد المرأة، قالت أمي: «اذهبي يا بنـتي وأنا معك فالجميع يتحدّثون عن تمكين المرأة يا بنـتي أمور النساء لا تدخل في السياسة ولا تمسّ الذات الأعلى يا بنـتي»، ارتدت أمي فستانًا جديدًا لونُه أبيض، وضعت شالًا أخضر حول كتفيها، سارت بين صفوف النساء بخطوة نشيطة، عادت فتاةً عذراءَ تضحك وتمرح، أول مرّة أسمعها تضحك، سرت إلى جوارها، يدي في يدها، نهتف مع الشابّات: "صوت المرأة ثورة، صوت المرأة ليس عورة».بفضل شجاعة أمي وأبي استطعت أن أغير الدور المفروض علي حياتي كامرأة٬ الذي يختزل شخصيتي الكلية في زوجة تعمل بالبيت٬ بالطبع دفعت ثمن استقلال عقلي باهظا٬ منه خمس قضايا حسبة أقيمت ضدي٬ وقضية ضد ابنتي الدكتورة مني حلمي الكاتبة والشاعرة لمجرد أنها وقعت إحدي قصائدها باسم أمها وأبيها٬ تكريما للأم في عيد الأم.كلمات أمي وأبي محفورة في عقلي منذ الطفولة تقول: مهما ارتفع ثمن الاستقلال والحرية فإنه أقل من ثمن الخضوع والعبودية.