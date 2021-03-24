رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كيف أثر والدا الراحلة نوال السعداوي على مسار حياتها؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:46 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
نضال ممدوح
طباعة
لم يقرآ لها كلمة٬ لم يسمعا لها حديثا كاملا٬ وإنما اكتفيا بما لقنه لهم "شيوخهم" عن إنكارها الموت والدين..ألخ. لم يكلف أحدهما خاطره ليبحث بنفسه عما قالته أو كتبته تلك السيدة التي أفنت عمرها في خدمة قضايا المرأة والشأن العام في المجمل.

وعن هذه الذهنية التي اعتادت التلقين تقول الدكتورة نوال السعداوي التي غادرتنا قبل أيام:"إذا حبسوك في غرفة وفرضوا عليك الفضيلة٬ فليس لك فضل في أخلاقك الفاضلة. الفضيلة لها مقياس واحد٬ ولا تتغير حسب الجنس أو الطبقة أو الدين أو الهوية أو غيرها.

الفضيلة هي الحرية لاختيار الفضيلة٬ الحرية شرط أساسي للفضيلة والأخلاق الرفيعة٬ الأخلاق لا تفرض بالعقوبات ولا المكافآت. يتعلم الطفل أو الطفلة أن الصدق مثلا له لذة تسبب السعادة والرضا عن النفس٬ وأن الكذب يسبب الألم وعدم احترا الذات.

وتوضح السعداوي: يتميز العقل الإنساني منذ الطفولة٬ بالقدرة علي النمو والتجديد وتغيير كل شيئ٬ بما فيه نفسه أو العقل ذاته٬ تتغير شخصية الرجل والمرأة مع تطور العقل٬ تتغير مفاهيم الرجولة والأنوثة والأخلاق. يصبح الشرف هو شرف العقل٬ هو الصدق والإخلاص والعدل والحرية والجمال والإبداع٬ وليس تغطية الرأس وأداء الطقوس وعمليات الختان٬ ونري رجلا له أخلاق جيدة وامرأة لها أخلاق جيدة٬ قادرة علي مقاومة أي عقبة لتجميد العقل داخل نمط معين٬ مفروض بالقوة الحاكمة في الدولة أو العائلة.

وتتابع في كتابها "المناطق المحرمة بالخوف والإثم": تخرجت في كلية العلوم بتفوّق، وحصلت على وظيفة ممتازة في شركة كـبيرة، ذات يوم من شهر مارس، سمعت زميلاتي يتحدثن عن مسيرة نسائية في عيد المرأة، قالت أمي: «اذهبي يا بنـتي وأنا معك فالجميع يتحدّثون عن تمكين المرأة يا بنـتي أمور النساء لا تدخل في السياسة ولا تمسّ الذات الأعلى يا بنـتي»، ارتدت أمي فستانًا جديدًا لونُه أبيض، وضعت شالًا أخضر حول كتفيها، سارت بين صفوف النساء بخطوة نشيطة، عادت فتاةً عذراءَ تضحك وتمرح، أول مرّة أسمعها تضحك، سرت إلى جوارها، يدي في يدها، نهتف مع الشابّات: "صوت المرأة ثورة، صوت المرأة ليس عورة».

بفضل شجاعة أمي وأبي استطعت أن أغير الدور المفروض علي حياتي كامرأة٬ الذي يختزل شخصيتي الكلية في زوجة تعمل بالبيت٬ بالطبع دفعت ثمن استقلال عقلي باهظا٬ منه خمس قضايا حسبة أقيمت ضدي٬ وقضية ضد ابنتي الدكتورة مني حلمي الكاتبة والشاعرة لمجرد أنها وقعت إحدي قصائدها باسم أمها وأبيها٬ تكريما للأم في عيد الأم.

كلمات أمي وأبي محفورة في عقلي منذ الطفولة تقول: مهما ارتفع ثمن الاستقلال والحرية فإنه أقل من ثمن الخضوع والعبودية.

موضوعات متعلقة

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)


الصور

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

موعد إجازة شم النسيم 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

غدا بكلية «تونجن».. مهدي مبارك يشارك ضمن المهرجان العربي بالهند

إسلام بحيري: لم يخرج من بين قراء نوال السعداوي إرهابي أو تكفيري