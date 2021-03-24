اليونان تحتفل بذكرى مرور 200 عام على الاستقلال غدًا

دعت وزارة الخارجية اليونانية، جميع الأصدقاء والشركاء في جميع أنحاء العالم للانضمام إليها في الاحتفال بمرور 200 عاما على إطلاق النضال اليوناني من أجل الاستقلال وتعزيز السلام والاستقرار على أساس القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.وذكر بيان للخارجية اليونانية وزعتها سفارتها بالقاهرة اليوم أن اليونان تحتفل، غدًا الخميس، بهذا الإنجاز البارز الذي ولد الدولة اليونانية الحديثة وأطلق حقبة جديدة لأوروبا وللمنطقة الأوسع، مؤكدًا أن الذكرى 200 عام هي أيضًا فرصة للتفكير في الماضي وتقييم الحاضر والمساعدة في رسم المستقبل.وأضاف أن رحلة الدولة اليونانية خلال هذين القرنين كانت رائعة، حيث قاتلت الدولة من أجل حقها في أن تكون مستقلة ولم تبتعد منذ ذلك الحين عن النضالات الدولية للدفاع عن الحرية والقيم الإنسانية ودعمها، بما في ذلك الحربان العالميتان، مشيرًا إلى أن اليونان أصبحت ركيزة قوية للديمقراطية والاستقرار في البلقان ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل الأوسع وكذلك حليفًا يمكن الاعتماد عليه وعضوًا مخلصًا في الاتحاد الأوروبى على مدار الأربعين عامًا الماضية، ويساهم بنشاط في تعزيز قيمة وأولوياته الأساسية.