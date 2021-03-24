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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جارتنر»: برامج التواصل الاجتماعي والعمل التشاركي تشهد 17% نمو خلال 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أشارت أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى اقتراب الأسواق العالمية لبرامج التواصل الاجتماعي ومنصات المشاركة من عتبة 4.5 مليار دولار في العام 2021، وهو ما يمثّل زيادة بمعدل 17.1% مقارنة بالعام 2020 وأسهمت عدة عوامل في دفع هذا النمو قدما، منها الحاجة لتوفير الدعم لخيارات العمل عن بعد خلال جائحة "كوفيد-19"، إضافة إلى التكامل ما بين منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المشاريع.

واضافت الدراسة أن العديد من حالات الاستخدام الحالية تسهم في تعزيز أسواق منصات المشاركة والتواصل الاجتماعي، مثل التنسيق بين فرق العمل المتوزّعة، وتوفير منصة تواصل ما بين الموظفين، إلا أن الحاجة أصبحت ماسّة بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة. فأدوات المشاركة والتواصل الاجتماعي انتقلت من كونها "ميزة رائعة" إلى مرحلة أصبحت "خيارا لا بدّ منه" في عضون أسابيع معدودة فحسب".

واوضحت حتى مع مباشرة بعض العاملين في العودة إلى مزاولة أعمالهم من مكاتبهم، فإن جائحة كوفيد-19 تسببت في إحداث تغيّر جذري ودائم على صعيد هيكلة فرق العمل، الأمر الذي سيتطلب مزيد من الاستثمارات التقنية لتسهيل إجراء المحادثات المفتوحة ومشاركة المعلومات. وقد دفعت ظروف الجائحة بمنحنى نمو أسواق برامج التواصل الاجتماعي تصاعديا، مع توقعات باستمرار تحقيقها معدلات نمو عشرية خلال العام 2022 (انظر الجدول 1).

واضافت أن دمج برامج التواصل الاجتماعي كميزة إضافية ضمن التطبيقات والمنصات الأخرى يعدّ عاملا مهما آخر يسهم في دفع هذا النمو للأسواق. إذ تتوقع جارتنر أنه بحلول العام 2025، فإن قرابة 65% من مزودي برمجيات تطبيقات المشاريع سوف يقدّمون إحدى صور مزايا برامج المشاركة والتواصل الاجتماعي ضمن باقات عروضهم للحلول والبرمجيات الخاصة بالقطاع.

وقد سبق لشركات تطوير حلول قطاع الأعمال – مثل حلول إدارة موارد المؤسسات ERP وإدارة علاقات العملاء CRM – وأن قدمت بعض المزايا الأساسية الخاصة بالمشاركة والتواصل الاجتماعي. إلا أنها تجد نفسها اليوم أمام توقعات أكبر فيما يتعلق بتوفير بعض المزايا التي تنسجم مع بعض المتطلبات غير الروتينية، مثل إجراء المحادثات وتبادل المحتوى، وذلك ضمن تصاميم منتجات تعتمد على ضبط إجراء العمليات.

وأشارت إلي إن التعاون ما بين شركات تزويد البرمجيات سوف يكتسب مزيدا من الأهمية، لا سيما في ظل الحاجة للتعاون الوثيق من أجل تعزيز وتحقيق مستويات الاندماج المطلوبة بين وظائف التطبيقات المختلفة".

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