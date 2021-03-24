تايوان.. أكثر من 3 آلاف شخص يتلقون لقاح «أسترازينيكا» في يومين

أعلن مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الأربعاء أن أكثر من 3 آلاف شخص في البلاد حصلوا على لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا خلال اليومين الأولين من طرح اللقاح.وقال نائب مدير المركز، لو يي-تشان - في تصريحات أوردتها صحيفة (فوكس تايوان) - إن تايوان بدأت رسميًا طرح اللقاح أمس الأول الاثنين حيث تلقى ألف و580 شخصًا الجرعات بينما تلقى ألف و638 شخصًا آخر اللقاح أمس الثلاثاء.وأضاف أن معظم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح عاملون في القطاع الطبي في المستشفيات التي تستقبل حالات مصابة بكورونا.وأكد أنه لم يتم تسجيل أي آثار جانبية عقب تلقي اللقاح، إلا أنه تم تسجيل 4 حالات تعرضت لآثار جانبية غير خطيرة مثل الصداع والحمى وألم في العضلات.