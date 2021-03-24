الإمارات: تقديم 125 ألفًا و447 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، تقديم 125 ألفًا و447 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7 ملايين و603 آلاف و328 جرعة.وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء - أن معدل توزيع اللقاح 76.88 جرعة لكل 100 شخص، منوهة بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.